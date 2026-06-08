कांकेर में रेत माफियाओं पर कांग्रेस विधायक का छापा! अवैध उत्खनन में लगे कई वाहन जब्त, कहा- अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया

विधायक सावित्री मंडावी ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि हराडूला क्षेत्र में रात के अंधेरे में अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन देर रात किसी भी अधिकारी ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद विधायक खुद मौके पर पहुंचीं और वहां चल रहे अवैध खनन का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मौके पर कई वाहन अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन करते पाए गए।