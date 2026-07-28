छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल! खाड़ी के डिप्रेशन से बदलेगा मौसम, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

सोमवार को मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने अतिभारी बारिश की चेतावनी देने के लिए एक नया प्रयोग किया। प्रदेश के लाखों लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक तेज आवाज में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। अचानक सायरन की आवाज सुनकर कई लोग घबरा गए और इसे साइबर फ्रॉड का अलार्म समझ बैठे। हालांकि, फोन स्क्रीन पर मैसेज के जरिए स्पष्ट किया गया कि यह मौसम विभाग का गंभीर अलर्ट है। मैसेज में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिलों में अगले तीन घंटों के भीतर भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई थी।