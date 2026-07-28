28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल! खाड़ी के डिप्रेशन से बदलेगा मौसम, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Heavy Rain Alert CG: बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के असर से छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जानें मानसून की स्थिति और बारिश का अपडेट।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 28, 2026

CG Weather Update

छत्तीसगढ़ में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट (photo source- Patrika)

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र (डिप्रेशन) और उससे संबद्ध द्रोणिका के असर से प्रदेश में मानसूनी बारिश ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश और कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में रुक-रुककर हो रही मूसलाधार बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं।

रायपुर में 25.7 मिमी पानी गिरा। प्रदेश में अब तक कुल 411.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश (519.1 मिमी) की तुलना में 21 फीसदी कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस सिस्टम से बारिश का कोटा पूरा होने की संभावना है।

CG Monsoon News: खारुन में बहा युवक और शिवनाथ में लापता बालक का शव बरामद

भिलाई में रायपुर के कमल विहार निवासी टोमेश ध्रुव (22) की अमलेश्वर क्षेत्र के जमराव स्थित खारुन नदी में पिकनिक के दौरान बहने से मौत हो गई। 12 दोस्तों के साथ नहाते समय वह तेज बहाव की चपेट में आ गया था। सोमवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने गहरे पानी से उसका शव बरामद किया। उधर, शिवनाथ नदी में जन्मदिन मनाने के दौरान बहे दूसरे बालक आरव बंजारे (13) का शव भी कोटनी के पास तैरता मिला। इससे पहले साथी रेहान खान (14) का शव रविवार को निकाला गया था।

प्रदेश में बारिश से अब तक 38 लोगों की मौत

मानसून के इस सीजन में अब तक प्रदेश में बारिश, बाढ़, वज्रपात और उफनती नदियों-नालों को पार करने के दौरान 38 से अधिक लोगों की असमय मौत हो चुकी है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच सारंगढ़ थाना क्षेत्र के लात नाला में रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया। कार समेत बहे व्यवसायी दंपती देवनारायण पटेल और उनकी पत्नी सविता पटेल का 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है।

नाले का तेज बहाव और गहराई रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बाधा बन रही है। रायगढ़ और बिलासपुर से आई एसडीआरएफ (SDRF) और बचाव दल दिनभर मशक्कत करते रहे। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू और एसपी सुनील शर्मा ने माधोपाली पहुंचकर घटना का जायजा लिया और सर्च ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए।

पहली बार मोबाइल पर 'इमरजेंसी अलर्ट सायरन'

सोमवार को मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने अतिभारी बारिश की चेतावनी देने के लिए एक नया प्रयोग किया। प्रदेश के लाखों लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक तेज आवाज में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। अचानक सायरन की आवाज सुनकर कई लोग घबरा गए और इसे साइबर फ्रॉड का अलार्म समझ बैठे। हालांकि, फोन स्क्रीन पर मैसेज के जरिए स्पष्ट किया गया कि यह मौसम विभाग का गंभीर अलर्ट है। मैसेज में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिलों में अगले तीन घंटों के भीतर भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई थी।

बालोद में उल्टी-दस्त से महिला की मौत

बारिश का दौर शुरू होते ही प्रदेश में उल्टी-दस्त और जलजनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक स्थित मोंगरी गांव में 43 वर्षीय राम्हीन साहू की उल्टी-दस्त के कारण मौत हो गई। महिला को गंभीर स्थिति में बालोद जिला अस्पताल से राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। रायपुर के आंबेडकर अस्पताल, एम्स, जिला अस्पताल और निजी क्लिीनिकों की ओपीडी में भी उल्टी-दस्त के मरीजों की कतारें लग रही हैं।

IMD Rain Alert: पत्रिका अपील: जोखिम न लें, जान से बढ़कर कुछ नहीं

बरसात अपने साथ हरियाली और खूबसूरत नजारे लाती है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है। हाल ही में कवर्धा, जशपुर, दुर्ग और सारंगढ़ में लोग उफनते नदी-नालों को पार करने की कोशिश में बहने से बाल-बाल बचे। उफनते रपटों, पुलों या जलप्रपातों पर सेल्फी, वीडियो और रील बनाने के रोमांच में जोखिम न उठाएं। पानी का बहाव जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक घातक होता है। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और पुलिस व प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों का कड़ाई से पालन करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 06:48 am

Published on:

28 Jul 2026 06:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल! खाड़ी के डिप्रेशन से बदलेगा मौसम, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

 "कुर्ता प्रेस नहीं था, इसलिए नर्वस था..." जब अक्षत गुप्ता ने रायपुर में सुनाई एक लेखक की सादगी भरी कहानी

Akshat Gupta Raipur Visit
Patrika Special News

'Gen-Z ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया', दीपक बैज का बड़ा बयान

Deepak Baij Statement
रायपुर

रणजी ट्रॉफी से पहले छत्तीसगढ़ का बड़ा दांव! यश दयाल, जयंत यादव और धर्मेंद्र जडेजा की हो सकती है एंट्री

CSCS Latest News
रायपुर

IAS सुबोध सिंह के नाम पर साइबर ठगी, CM साय के प्रमुख सचिव की फेक Facebook ID बनाकर मांगे जा रहे पैसे

Subodh Singh Fake Facebook ID
रायपुर

भारत नेट की रफ्तार सुस्त, छत्तीसगढ़ की 1,934 ग्राम पंचायतें अब भी हाई-स्पीड इंटरनेट से वंचित

BharatNet Project
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.