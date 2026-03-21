महिला वॉशरूम में जा रहे पुरुष, आंबेडकर अस्पताल में शौचालय बदहाल, मरीजों की बढ़ी परेशानी…

अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन करीब 1,500 मरीज पहुंचते हैं। परिजनों को मिलाकर यह संख्या 3,000 से 4,000 तक हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि अधिकांश शौचालय खुले हैं, जबकि कुछ स्टाफ के उपयोग के लिए बंद रखे गए हैं। महिलाओं के वॉशरूम में पुरुषों के प्रवेश की शिकायत पर उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है।