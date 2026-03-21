CG News: रायपुर में ड्रग्स तस्करी का खेल, बीपी मशीन में भरकर दिल्ली से भेज रहे, एक तस्कर गिरफ्तार

बीपी मशीन में ड्रग्स (कोकीन) भरकर कोरियर के जरिए रायपुर भेजी जा रही है। देवेंद्र नगर इलाके से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने दिल्ली के ड्रग्स तस्करों से कोकीन मंगाई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें विदेशी ड्रग्स तस्करों के शामिल होने का पता चला है।