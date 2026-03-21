CG Murder Case: अभनपुर में बेरहमी से युवक का कत्ल, मिट्टी में दबा मिला शव, इलाके में मची सनसनी…

सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम भी जांच के लिए बुलायी गई। टीम ने मौके का निरीक्षण कर मिट्टी में दबे शव को बाहर निकलवाया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान उसके हाथ में बने टैटू के आधार पर नितेश बत्रा के रूप में हुई है, जो शदाणी दरबार क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष बताई गई है।