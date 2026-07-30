Suicide Case: कांकेर में 12वीं की छात्रा ने बाथरूम में फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

12वीं की छात्रा ने बाथरूम में फंदा लगाकर की आत्महत्या (Photo Patrika)
Student Suicide News: कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। बसंत नगर निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा ने अपने घर के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान निहारिका महिलांगे के रूप में हुई है। वह पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल, भानुप्रतापपुर में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बुधवार देर रात करीब 2 बजे उसने अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना की जानकारी मिलते ही भानुप्रतापपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके।
प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के कारणों के संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।
पुलिस के अनुसार, यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि छात्रा किसी मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या या अन्य किसी कारण से परेशान थी या नहीं। फिलहाल मामले में किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग