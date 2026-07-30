Suicide Case: कांकेर में 12वीं की छात्रा ने बाथरूम में फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

Student Suicide News: कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। बसंत नगर निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा ने अपने घर के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान निहारिका महिलांगे के रूप में हुई है। वह पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल, भानुप्रतापपुर में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बुधवार देर रात करीब 2 बजे उसने अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।