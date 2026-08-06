Kanker Bear Attack: 3 मौतों के बाद पकड़ा गया खूंखार भालू! आक्रोशित ग्रामीणों ने बेहोशी की हालत में कर दिया हमला

Kanker Bear Attack: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तीन ग्रामीणों की मौत के लिए जिम्मेदार खूंखार भालू को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। इससे पहले भालू के लगातार हमलों से गुस्साए ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। बताया जा रहा है कि घेराबंदी के दौरान भालू बेहोश हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उस पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अधिकारियों ने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है।