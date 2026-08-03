Bendre Dam incident Raipur: पिकनिक मनाने गए तीन दोस्तों ने नदी में लगाई छलांग, दो को मछुआरों ने बचाया, एक की तलाश जारी

Bendre Dam accident: बारिश के थमने के बाद भी पिकनिक मनाने गए तीन दोस्त नदी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत रहा कि मछुआरों ने दो युवकों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं एक युवक लापता हो है। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ (SDRF) की टीम तलाश में जुट हुई है। हादसा रायपुर से लगे उरला के स्थित बेंद्री डैम का है। सूचना मिलते ही उरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है।