Chhattisgarh IFS Posting: वन विभाग का बड़ा आदेश, प्रशिक्षु IFS अधिकारियों को मिली पहली फील्ड पोस्टिंग, देखें पूरी लिस्ट

IFS Posting: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल का दौर लगातार जारी है। अलग-अलग विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बीच अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वर्ष 2024 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) के प्रशिक्षु अधिकारियों की पहली फील्ड ट्रेनिंग के लिए अस्थायी पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इन अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान राज्य के विभिन्न वनमंडलों में उप वनमंडलाधिकारी (SDO Forest) के रूप में तैनात किया गया है।