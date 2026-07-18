बिलासपुर के अलावा इस मौसमी सिस्टम का असर पड़ोसी जिलों में भी व्यापक रूप से देखा गया है। जांजगीर-चांपा, सक्ति और रायगढ़ जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां-नाले उफान पर हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जांजगीर के अकलतरा में 17 सेमी, जबकि नवागढ़, सीपत और पामगढ़ में 11 से 10 सेमी तक बारिश दर्ज की गई है। शिवरीनारायण और हसदेव नदी के तटीय गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सक्ति जिले में कई ग्रामीण पुल-पुलिया डूबने से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। खेतों में पानी भर जाने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।