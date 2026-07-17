बिलासपुर में मूसलाधार बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी, 10 घंटे से लगातार बरस रहे बादल, शहर के कई इलाके जलमग्न

गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। हालांकि यह बारिश कुछ देर बाद थम गई थी। रात करीब आठ बजे फिर से बारिश शुरू हुई और रात 11 बजे के बाद इसका असर काफी बढ़ गया। इसके बाद पूरी रात तेज बारिश होती रही। समाचार लिखे जाने तक करीब 10 घंटे से लगातार एक जैसी रफ्तार से बारिश जारी थी।