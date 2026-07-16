16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

महासमुंद सामूहिक नकल केस में बड़ा अपडेट! हाईकोर्ट की फटकार के बाद 5 कर्मचारियों पर चार्जशीट जारी

Mahasamund Cheating Case: छत्तीसगढ़ के महासमुंद सामूहिक नकल मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव ने शपथपत्र दाखिल कर कार्रवाई की जानकारी दी।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 16, 2026

Exam Cheating Case

छत्तीसगढ़ नकल कांड पर शिक्षकों को चार्जशीट जारी (photo source- Patrika)

Exam Cheating Case: महासमुंद जिले में सामूहिक नकल के मामले में स्कूल शिक्षा सचिव ने शपथपत्र में कार्रवाई की जानकारी दी है। इसके अनुसार 4 शिक्षक और एक चपरासी सहित 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जारी की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। शिक्षा सचिव ने शपथपत्र में बताया कि घटना की जांच के बाद आरोपी लोगों में लेक्चरर गंगा प्रसाद पटेल, अनिरुद्ध आलोक भोई, दिनेश कुमार दास, असिस्टेंट टीचर (एल बी), दुर्गा प्रसाद पटेल और चपरासी विजिया बुडेक को चार्जशीट जारी कर दी गई हैं।

इन सब को तय समय में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद डिपार्टमेंटल जांच कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी। शपथपत्र में आगे कहा गया है कि डिपार्टमेंट ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और अगर डिपार्टमेंटल जांच में यह सब अधिकारी व भृत्य दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Teachers Charge Sheet: कार्रवाई होने के बाद फिर देनी होगी रिपोर्ट

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेट्री एक और पर्सनल एफिडेविट फाइल करेंगे, जिसमें पांच आरोपियों के खिलाफ शुरू की गई डिपार्टमेंटल जांच की प्रोग्रेस और उसके अनुसार की गई कार्रवाई बताई जाएगी। अगर जांच पूरी हो जाती है, तो उसका आखिरी नतीजा भी संबंधित ऑर्डर के साथ रिकॉर्ड में लाया जाएगा। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

Departmental Inquiry: यह था मामला?

महासमुंद जिले के भंवरपुर सेंटर पर 12वीं बोर्ड एग्जाम के दौरान नीता नाम की एक स्टूडेंट ने एग्जाम हॉल में खुलेआम नकल कराने में मदद करने की एक्टिविटी को स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए रेकॉर्ड किया और सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। जिला स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसने माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। चीफ जस्टिस ने मामले को जनहित याचिका मानते हुए संज्ञान में लिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 08:50 am

Published on:

16 Jul 2026 08:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / महासमुंद सामूहिक नकल केस में बड़ा अपडेट! हाईकोर्ट की फटकार के बाद 5 कर्मचारियों पर चार्जशीट जारी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ी राहत, TET की शर्त को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश

Compassionate Appointment
बिलासपुर

Google Maps Accident: गूगल मेप के सफर से एक और हादसा! पहले बरेली, केरल और अब बिलासपुर

Google Maps Accident
बिलासपुर

‘चाचा.. दरवाजा खोलो’, फिर किया मर्डर, चार नाबालिगों की करतूत से दहला बिलासपुर

Bilaspur crime news
बिलासपुर

चलती मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, बिलासपुर के करगी रोड स्टेशन में मची अफरा-तफरी

Bilaspur Train Accident
बिलासपुर

बिलासपुर बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या, हाथ-पैर बांधकर घोंटा गला, 4 बाल अपचारी फरार

Watchman Murder in Bilaspur
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.