महासमुंद सामूहिक नकल केस में बड़ा अपडेट! हाईकोर्ट की फटकार के बाद 5 कर्मचारियों पर चार्जशीट जारी

Exam Cheating Case: महासमुंद जिले में सामूहिक नकल के मामले में स्कूल शिक्षा सचिव ने शपथपत्र में कार्रवाई की जानकारी दी है। इसके अनुसार 4 शिक्षक और एक चपरासी सहित 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जारी की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए थे। शिक्षा सचिव ने शपथपत्र में बताया कि घटना की जांच के बाद आरोपी लोगों में लेक्चरर गंगा प्रसाद पटेल, अनिरुद्ध आलोक भोई, दिनेश कुमार दास, असिस्टेंट टीचर (एल बी), दुर्गा प्रसाद पटेल और चपरासी विजिया बुडेक को चार्जशीट जारी कर दी गई हैं।