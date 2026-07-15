Google Maps Accident: गूगल मेप के सफर से एक और हादसा! पहले बरेली, केरल और अब बिलासपुर

मैप के बताए रूट का पालन करते हुए कार भारतमाला हाईवे के उस खंड पर पहुंच गई, जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अरपा नदी पर पुल का निर्माण अधूरा था और आगे सड़क भी नहीं जुड़ी थी। इस हादसे ने भारतमाला परियोजना के निर्माणाधीन खंडों में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहां रिफ्लेक्टिव टेप, फ्लैश लाइट और डायवर्जन बोर्ड स्पष्ट दिखाई नहीं देते। एनएचएआई के मुताबिक, रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस बिलासपुर-उरगा खंड पर 1 जुलाई से ही आम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह मार्ग अभी यातायात के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं है।