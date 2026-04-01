CG News: गूगल मैप ने भटकाया रास्ता, आधी रात गली में घुसा ट्रेलर, कई वाहन क्षतिग्रस्त

बीती रात शहर के सोनापारा क्षेत्र में एक 18 चक्का ट्रेलर घुस आया। आगे रास्ता संकरा होने के कारण जब वाहन को निकालने में दिक्कत हुई तो चालक ने ट्रेलर को बैक करने की कोशिश की। इस दौरान उसने सड़क किनारे खड़े कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी, साथ ही घरों के सामने बने चबूतरे भी क्षतिग्रस्त हो गए। तेज आवाज सुनकर मोहल्लेवासी घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। स्थिति बिगड़ती देख चालक ट्रेलर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।