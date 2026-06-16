भारतमाला घोटाले की आंच धमतरी तक, ठेकेदार दीपेश गांधी के ठिकानों पर EOW की रेड

धमतरी में EOW की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर भारतमाला मुआवजा घोटाला सुर्खियों में आ गया है। जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई से संकेत मिल रहे हैं कि मामले में आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल EOW की टीम दस्तावेजों की जांच और तथ्यों के सत्यापन में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ हो पाएगी।