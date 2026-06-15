धमतरी में डबल सुसाइड! घर के अलग-अलग कमरों में फंदे पर लटके मिले दंपति, पुलिस जांच में जुटी

घटना को और अधिक रहस्यमय बनाने वाली बात यह है कि पति और पत्नी के शव घर के दो अलग-अलग कमरों में फंदे पर लटके मिले हैं। एक ही घर में अलग-अलग स्थानों पर दोनों के शव मिलने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दंपति सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और परिवार आर्थिक रूप से भी संपन्न था। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे आत्महत्या का मामला मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए।