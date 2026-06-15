धमतरी में डबल सुसाइड! घर के अलग-अलग कमरों में फंदे पर लटके मिले दंपति, पुलिस जांच में जुटी

धमतरी में डबल सुसाइड (photo source- Patrika)
Double Suicide: धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरेतरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बुजुर्ग दंपति के शव उनके ही घर में फंदे पर लटके मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में घटना चर्चा का विषय बन गई। मृतकों की पहचान नंदकुमार साहू और उनकी पत्नी सुशीला बाई के रूप में हुई है। दोनों गांव के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। बुजुर्ग दंपति की इस तरह हुई मौत ने ग्रामीणों को स्तब्ध कर दिया है।
घटना को और अधिक रहस्यमय बनाने वाली बात यह है कि पति और पत्नी के शव घर के दो अलग-अलग कमरों में फंदे पर लटके मिले हैं। एक ही घर में अलग-अलग स्थानों पर दोनों के शव मिलने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दंपति सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और परिवार आर्थिक रूप से भी संपन्न था। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे आत्महत्या का मामला मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। जब परिजनों और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना की खबर फैलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। घर के भीतर का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया।
घटना की सूचना मिलते ही कुरूद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
पुलिस फिलहाल आत्महत्या, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य संभावित कारणों सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।
बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे बिरेतरा गांव को झकझोर कर रख दिया है। गांव में हर ओर इसी घटना की चर्चा है। जो लोग दंपति को जानते थे, वे इस घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नंदकुमार साहू और सुशीला बाई सामाजिक रूप से सक्रिय और सम्मानित व्यक्तित्व थे। ऐसे में उनकी अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दंपति की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे वास्तविक वजह क्या थी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस मामले को लेकर किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी माना जा रहा है। पूरे मामले पर अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निगाहें टिकी हुई हैं।
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