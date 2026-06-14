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गले का Tattoo बना पहचान! धमतरी में ‘टैटू गैंग’ का हुआ पर्दाफाश, एक महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh Theft Gang Arrest: धमतरी के नगरी क्षेत्र में पुलिस ने ‘टैटू गैंग’ का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह तीन बड़ी चोरी की वारदातों में शामिल था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य मामलों के खुलासे की संभावना जताई है।

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धमतरी

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Shradha Jaiswal

Jun 14, 2026

Tattoo Gang: गले का Tattoo बना पहचान

Tattoo Gang: गले का Tattoo बना पहचान(photo-patrika))

Tattoo Gang: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की नगरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘टैटू गैंग’ का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। यह गिरोह हाल ही में क्षेत्र में हुई तीन बड़ी चोरी की वारदातों में शामिल पाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और कई मामलों में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

Dhamtari Tattoo Gang: तीन बड़ी चोरियों का खुलासा

पुलिस जांच में यह सामने आया है कि यह संगठित गिरोह नगरी क्षेत्र में हुई तीन बड़ी चोरियों में सक्रिय रूप से शामिल था। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ के दौरान इस गिरोह से जुड़े अन्य आपराधिक मामलों का भी खुलासा हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह पूरी योजना के तहत चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और वारदात के बाद सबूत छिपाने में भी सतर्कता बरतता था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है।

24 लाख का माल बरामद

नगरी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन और एक बाइक सहित करीब 24 लाख रुपये का माल बरामद किया है। बरामद सामान में 144 ग्राम से अधिक सोना, 2 किलो से ज्यादा चांदी और 11 हजार रुपये नकद शामिल हैं। पुलिस ने सभी सामान को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

सराफा व्यापारी के जरिए खपाया जाता था माल

जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी के बाद सामान को एक स्थानीय सराफा व्यापारी के माध्यम से खपाया जाता था। पुलिस से बचने के लिए चोरी का माल गिरोह की एक महिला सदस्य के पास छिपाकर रखा जाता था, जो इस नेटवर्क का अहम हिस्सा बताई जा रही है।

गले का टैटू बना पहचान

इस गिरोह की खास पहचान उनके गले पर बना एक विशेष टैटू है, जिसे पुलिस ने उनकी संगठनात्मक पहचान माना है। इसी टैटू के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए पूरे गिरोह तक पहुंच बनाई।

जिला बदर की कार्रवाई की तैयारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में जिले और आसपास के क्षेत्रों में हुई अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। मामले की जांच लगातार जारी है।

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Published on:

14 Jun 2026 06:03 pm

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