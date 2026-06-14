गले का Tattoo बना पहचान! धमतरी में ‘टैटू गैंग’ का हुआ पर्दाफाश, एक महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार

Tattoo Gang: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की नगरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘टैटू गैंग’ का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। यह गिरोह हाल ही में क्षेत्र में हुई तीन बड़ी चोरी की वारदातों में शामिल पाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और कई मामलों में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है।