Dhamtari Rain Tragedy: एनीकट में बहकर मछुआरे की मौत, 9 साल का मासूम 5 दिन से लापता

Dhamtari Rain Tragedy: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। सिहावा थाना क्षेत्र में बारिश के बीच तीन अलग-अलग घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सेमरा एनीकट में तेज बहाव की चपेट में आने से एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि सिरसिदा गांव का चौथी कक्षा में पढ़ने वाला 9 वर्षीय छात्र पिछले पांच दिनों से लापता है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति के भी लापता होने की सूचना है। पुलिस, प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लगातार तलाश अभियान चला रही हैं, लेकिन अब तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल सका है।