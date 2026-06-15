क्या 1 जुलाई से स्कूलों में बंद होगा मध्यान्ह भोजन? छत्तीसगढ़ के रसोइयों ने दिया अल्टीमेटम, जानें वजह

Dhamtari Cook Union Protest: छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले मध्यान्ह भोजन योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। स्कूल मध्यान्ह भोजन रसोइया कल्याण संयुक्त संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संघ का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो 1 जुलाई 2026 से सरकारी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाना बंद कर दिया जाएगा। रसोइयों का आरोप है कि वर्षों से अल्प मानदेय पर काम करने के बावजूद उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है।