Chhattisgarh News: 7 दिन में होना था काम, 3 साल बाद भी भटक रहे लोग, पत्रिका पड़ताल में खुली लोक सेवा गारंटी की पोल

परिवहन विभाग में वाहन स्वामित्व अंतरण के लिए 15 दिन, फिटनेस नवीनीकरण के लिए 10 दिन और व्यवसाय प्रमाण-पत्र के लिए 20 दिन का समय निर्धारित किया है। आवास एवं पर्यावरण में भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए 30 दिन और नई इकाई स्थापना के लिए 120 दिन में करके देना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कॉलोनाइजर पंजीयन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए 30 दिन में देना है। खेल एवं युवा कल्याण में खेल संघों की मान्यता के लिए 45 दिन और प्रोत्साहन राशि के लिए 30 दिन निर्धारित किया है।