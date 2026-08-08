Kanker Snake Bite: सांप के काटने पर गले में लपेटकर 14 KM बाइक चलाता रहा युवक, अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को दिखाई पहचान

सांप के काटने के बाद युवक घबराने के बजाय उसे अपने साथ लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उसने सांप को गले में लपेटा और करीब 14 किलोमीटर तक खुद बाइक चलाता रहा। इस दौरान सांप उसके गले में लिपटा रहा। किसी राहगीर ने इस असामान्य दृश्य को देखा तो घटना का वीडियो बना लिया। बाद में यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा। वीडियो सामने आने के बाद लोग युवक की हिम्मत और उसके उठाए जोखिम को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि, जानकारों के मुताबिक ऐसी स्थिति में यह तरीका बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जा सकता।