छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर बाघ का खौफ, हमले में युवक की मौत, पखांजूर में मिले बाघ के पदचिह्न

छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के इलाके में बाघ के हमले की गंभीर घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार दोढाडा गांव निवासी हरीलाल वड्डडे जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क किया गया। युवक की मौत और पखांजूर क्षेत्र में बाघ के पदचिह्न मिलने के बाद दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में वन विभाग की निगरानी बढ़ा दी गई है।