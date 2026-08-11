नारायणपुर में तेंदुए की खाल बेचने निकले थे 3 तस्कर, वन विभाग ने रंगे हाथ दबोचा, दो बाइक जब्त

Leopard Skin Seized: नारायणपुर में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। धौड़ाई रेंज के गायातापारा मार्ग के पास गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने तीन संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से तेंदुए की एक पूरी तरह सुरक्षित खाल बरामद हुई। आरोपी दो मोटरसाइकिलों से खाल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बाइक को भी वन विभाग ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई वन मंत्री केदार कश्यप के वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ दिए गए निर्देशों के तहत की गई है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, वन्यजीव अपराधों पर लगातार नजर रखी जा रही है।