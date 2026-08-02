Chhattisgarh Flood News: बाढ़ में फंसे अबूझमाड़ के माड़िया परिवार 3 दिन बाद लौटे घर, प्रशासन ने किया रेस्क्यू

Chhattisgarh Flood News: नारायणपुर जिले में लगातार तीन दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद अबूझमाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया। ओरछा के साप्ताहिक बाजार में खरीदारी और कृषि उपज बेचने पहुंचे विशेष संरक्षित जनजाति (पीवीटीजी) माडिय़ा समुदाय के सैकड़ों ग्रामीण उफनते नदी-नालों के कारण अपने गांव नहीं लौट सके। बुधवार को बाजार पहुंचे ग्रामीण तेज बारिश और बाढ़ के चलते ओरछा मुख्यालय में ही रुकने को मजबूर हो गए।