कांकेर-नारायणपुर सीमा पर नक्सलियों का डम्प बरामद, रायफल कारतूस समेत सोने का बिस्किट भी जब्त

दंतेवाड़ा में पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। टीम ने सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया है। इस दौरान मौके से सोने के बिस्किट, नगद और कई हथियार बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे माओवादियों की सटीक निशानदेही पर दंतेवाड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम 12 जुलाई को सर्च अभियान पर निकली थी। इसी दौरान थाना बारसूर क्षेत्र के ग्राम तोड़मा के जंगल-पहाड़ में नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद हुआ।