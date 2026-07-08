Chhattisgarh News: नक्सलियों से जब्त अवैध 14 लाख 89 हजार रुपए पीड़ितों को लौटाएगी सरकार, 9 जुलाई तक आवेदन करने का मौका

Chhattisgarh Naxal News: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जंगल से बरामद 14 लाख 89 हजार रुपए की नकदी को लेकर राज्य सरकार ने पहली बार सार्वजनिक दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू की है। गृह विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का इस जब्त राशि पर वैध स्वामित्व का दावा है तो वह 9 जुलाई 2026 को अपराह्न 3 बजे तक अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। तय समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।