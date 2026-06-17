धर्मांतरण विवाद पर भड़का नारायणपुर, 20 जून को जिले में बंद, रैली और चक्काजाम का ऐलान

जानकारी के अनुसार, 8 जून को ग्राम भरण्डा में ग्रामीणों ने ‘Press’ अंकित एक वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों को पकड़ा था, जो कथित रूप से कई दिनों से घर-घर जाकर प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर अवरोध उत्पन्न कर उन व्यक्तियों को पुलिस के हवाले कर दिया था। उस समय पुलिस प्रशासन ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद ग्रामीण अपने घर लौट गए। हालांकि, बाद में पुलिस द्वारा कथित धर्मांतरण प्रकरण में संलिप्त एक महिला सहित तीनों व्यक्तियों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के छोड़ दिए जाने की जानकारी सामने आने पर समाज में असंतोष फैल गया।