गांव छोड़ने का अल्टीमेटम! नारायणपुर में धर्मांतरित परिवारों के घरों से निकाला गया सामान, पुलिस तैनात

Religious Conversion Controversy: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है। भरण्डा गांव के बाद अब खड़का गांव में भी इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ गया है। यहां धर्मांतरित परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान जारी किए जाने का आरोप है। विवाद के दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों ने परिवारों के घरों से सामान बाहर निकाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।