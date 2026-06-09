धर्मांतरण के आरोप से गरमाया कवर्धा का ये गांव! बंद कमरे में चल रही थी प्रार्थना सभा, ग्रामीणों ने किया हंगामा

Religious Conversion Allegation: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के तरेगांव थाना क्षेत्र के लालमाटी गांव में कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आया है। गांव में आयोजित चंगाई सभा का ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने विरोध किया। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और सभा में चल रही गतिविधियों पर आपत्ति जताई। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे के इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वहीं दूसरे पक्ष ने मारपीट और हंगामे की शिकायत की है। मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं और पुलिस जांच में जुटी हुई है।