छत्तीसगढ़ के इस जिले में नहीं है पेट्रोल-डीजल की किल्लत, दाम बढ़ने के बावजूद सप्लाई लगातार जारी

Petrol-Diesel Update: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की कमी या संकट की स्थिति नहीं है। जिला प्रशासन के अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है और किसी भी पंप में ड्राई आउट की स्थिति नहीं बनी है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा समय-समय पर सप्लाई उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बाजार में स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। आम नागरिकों को ईंधन की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।