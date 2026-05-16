छत्तीसगढ़ के इस जिले में नहीं है पेट्रोल-डीजल की किल्लत, दाम बढ़ने के बावजूद सप्लाई लगातार जारी

Petrol-Diesel Update(photo-patrika)
Petrol-Diesel Update: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की कमी या संकट की स्थिति नहीं है। जिला प्रशासन के अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है और किसी भी पंप में ड्राई आउट की स्थिति नहीं बनी है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा समय-समय पर सप्लाई उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बाजार में स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। आम नागरिकों को ईंधन की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।
जिले में कुल 58 पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिनमें विभिन्न तेल कंपनियों के पंप शामिल हैं। इनमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के 14, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के 28, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के 14 तथा नायरा एनर्जी के 02 पंप शामिल हैं। इन सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सप्लाई चेन सुचारू रूप से संचालित होने के कारण उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।
तेल कंपनियों द्वारा हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बावजूद जिले में ईंधन की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। पंप संचालकों के अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर नियमित रूप से सप्लाई पहुंच रही है और मांग के अनुरूप वितरण किया जा रहा है। बाजार में किसी प्रकार की कमी या संकट की स्थिति नहीं है तथा उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार ईंधन आसानी से उपलब्ध हो रहा है।
पिछले दिनों कीमतों में बदलाव की खबरों के बाद कुछ स्थानों पर लोगों में असमंजस की स्थिति देखी गई थी, लेकिन कबीरधाम जिले में किसी भी पेट्रोल पंप पर भीड़ या अफरा-तफरी जैसी स्थिति सामने नहीं आई। सभी पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है।
तेल विपणन कंपनियों की ओर से आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चैन को मजबूत रखा गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में ईंधन की कमी न हो। जिला स्तर पर भी प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल-डीजल की खरीद करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।
प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में भी आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जाए। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त स्टॉक और बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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