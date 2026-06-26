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नारायणपुर

नक्सलियों को बड़ा झटका! नारायणपुर के जंगलों से 24 लाख रुपये नकद बरामद, INSAS-SLR समेत भारी हथियार जब्त

Naxal News: दो अलग-अलग सर्च ऑपरेशनों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 24 लाख रुपये नकद, INSAS-SLR समेत भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद कर उनके आर्थिक नेटवर्क और संसाधनों पर बड़ा प्रहार किया है।
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नारायणपुर

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Khyati Parihar

Jun 26, 2026

Naxal Hideout Busted Narayanpur

नक्सलियों का 24 लाख कैश और हथियारों का जखीरा जब्त (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Narayanpur Naxal Operation: नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नारायणपुर पुलिस और सुरक्षा बलों को दो अलग-अलग सर्च ऑपरेशनों में बड़ी सफलता मिली है। थाना ओरछा क्षेत्र के टेकला जंगल-पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। वहीं, थाना छोटेडोंगर क्षेत्र के तोयामेटा जंगल-पहाड़ी से 24 लाख रुपये की नकद राशि बरामद कर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हथियारों के साथ-साथ उनके आर्थिक नेटवर्क पर भी बड़ा प्रहार किया है।

विश्वसनीय सूचना के आधार पर चलाए गए इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगलों में छिपाए गए हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और संचार उपकरण सुरक्षित बरामद किए। पुलिस के अनुसार, यह सफलता लगातार चलाए जा रहे सर्च और एरिया डोमिनेशन अभियान का परिणाम है।

INSAS SLR Weapons Seized: INSAS, SLR और .303 रायफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद

टेकला जंगल-पहाड़ी में मिले जखीरे से एक INSAS रायफल, दो SLR रायफल, दो .303 रायफल, दो 30-ओसी बंदूक, एक BGL लॉन्चर और एक सिंगल शॉट बंदूक बरामद की गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में मैगजीन, सैकड़ों जिंदा कारतूस, डेटोनेटर तथा बायोफेंग संचार उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार, यह डंप नक्सलियों की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र था।

तोयामेटा जंगल से 24 लाख रुपये नकद जब्त

एक अन्य अभियान के तहत 25 जून को थाना छोटेडोंगर क्षेत्र के तोयामेटा जंगल-पहाड़ी से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई 24 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की गई। सुरक्षा एजेंसियां इसे नक्सली संगठन के आर्थिक नेटवर्क के लिए बड़ा झटका मान रही हैं। बरामद राशि के स्रोत और उसके उपयोग की भी जांच की जा रही है।

अभियान लगातार रहेगा जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च अभियान लगातार जारी रहेगा। जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य संसाधनों की तलाश कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई आगे भी तेज की जाएगी, ताकि नक्सली संगठन की संचालन क्षमता को कमजोर किया जा सके।

जनता से सहयोग की अपील

नारायणपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि आमजन के सहयोग से जिले में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा।

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Published on:

26 Jun 2026 10:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / नक्सलियों को बड़ा झटका! नारायणपुर के जंगलों से 24 लाख रुपये नकद बरामद, INSAS-SLR समेत भारी हथियार जब्त

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