नारायणपुर में नक्सलियों के ‘बैकअप हथियार’ तक पहुंची फोर्स, सर्च ऑपरेशन में जमीन के नीचे मिला बड़ा स्टॉक

ओरछा थाना क्षेत्र के पदमेटा कैंप से 44वीं वाहिनी आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों में तलाशी पर निकली थी। नक्सल मुक्त हो चुके इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखे गए असलहों की खोज के लिए यह अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने जमीन में दबाकर रखा गया यह जखीरा खोज निकाला और सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की।