रायपुर में कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना खत्म, दीपक बैज बोले- अब एक हफ्ते में BJP कार्यकर्ताओं पर होगी FIR

शुक्रवार सुबह पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्य जोन के डीसीपी तारकेश्वर पटेल, नॉर्थ जोन की डीसीपी दीपमाला कश्यप, एडीसीपी आदित्य पांडे और एसीपी पूर्णिमा लांबा मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सह प्रभारी जरिता लैतफलांग, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा और विधायक कुलदीप जुनेजा शामिल हुए। बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कांग्रेस की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी।