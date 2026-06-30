नकटी गांव में घर उजड़ने के बाद पीड़ितों के बीच पहुंचे भूपेश बघेल, बोले- BJP ने बुलडोजर से दिखाई ताकत

नकटी गांव पहुंचे भूपेश बघेल (photo source- Patrika)
Nakti Village: रायपुर के नकटी गांव में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति और तेज हो गई है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज प्रभावित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे। दोनों नेताओं ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस दौरान कई महिलाओं ने अपने टूटे घरों और परिवार की स्थिति को लेकर भावुक होकर अपनी पीड़ा साझा की। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रभावित परिवारों से कहा कि घटना के समय वे मौके पर नहीं पहुंच सके, जिसका उन्हें अफसोस है। उन्होंने बताया कि रात करीब 10:30 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तत्काल पार्टी नेता पप्पू बंजारे को मौके पर भेजा गया। दीपक बैज ने कहा कि उस समय पूरे क्षेत्र को भारी पुलिस बल ने घेर रखा था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भी इस घटना को प्रमुखता से उठाया गया था। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और उनकी आवाज को हर मंच तक पहुंचाएगी।
दीपक बैज ने कहा कि नकटी गांव की घटना केवल कुछ परिवारों का मुद्दा नहीं, बल्कि आम लोगों के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस इस मामले को आगामी विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासन की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गरीब और कमजोर परिवारों पर बुलडोजर चलाकर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए था। यदि किसी प्रकार की कार्रवाई आवश्यक भी थी तो प्रभावित परिवारों को पहले उचित विकल्प और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।
कांग्रेस नेताओं के गांव पहुंचने पर कई महिलाओं ने अपने टूटे घरों और परिवार की स्थिति का जिक्र करते हुए भावुक होकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के बाद उनके सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने उनकी बातें सुनीं और भरोसा दिलाया कि पार्टी इस मुद्दे को सरकार और विधानसभा तक पहुंचाएगी।
नकटी गांव में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। एक ओर प्रशासन कार्रवाई को नियमों के अनुरूप बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे गरीब परिवारों के साथ अन्याय करार दे रहा है। कांग्रेस नेताओं के दौरे के बाद इस मुद्दे के आगामी विधानसभा सत्र में भी गूंजने की संभावना बढ़ गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब देती है और प्रभावित परिवारों के संबंध में आगे क्या निर्णय लिया जाता है।
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