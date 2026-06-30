नकटी गांव में घर उजड़ने के बाद पीड़ितों के बीच पहुंचे भूपेश बघेल, बोले- BJP ने बुलडोजर से दिखाई ताकत

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रभावित परिवारों से कहा कि घटना के समय वे मौके पर नहीं पहुंच सके, जिसका उन्हें अफसोस है। उन्होंने बताया कि रात करीब 10:30 बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तत्काल पार्टी नेता पप्पू बंजारे को मौके पर भेजा गया। दीपक बैज ने कहा कि उस समय पूरे क्षेत्र को भारी पुलिस बल ने घेर रखा था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भी इस घटना को प्रमुखता से उठाया गया था। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और उनकी आवाज को हर मंच तक पहुंचाएगी।