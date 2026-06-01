BJP नेता को उंगली दिखाने वाले जनपद पंचायत CEO सस्पेंड, CM साय बोले- दुर्व्यवहार करने वाला बख्शा नहीं जाएंगा

निलंबन आदेश में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पाण्डेय को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और आम जनता से अशिष्ट व्यवहार के आरोप में कार्रवाई करने की बात की है। ( Chhattisgarh News) बता दें कि दुर्ग कलेक्टर ने 30 मई को पत्र भेजकर रूपेश कुमार पाण्डेय के निलंबन की अनुशंसा की थी। जिसमें बताया था कि शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार के तहत ग्राम थनौद में जन समस्या निवारण शिविर में रूपेश कुमार पाण्डेय के द्वारा आम जनता से अशिष्ट व्यवहार संबंधी एक वीडियो क्लिप भी सामने आया था।