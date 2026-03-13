CG News: अफीम की खेती को लेकर सीएम का कड़ा रुख, सभी कलेक्टरों से 15 दिन में मांगी सर्वे रिपोर्ट

CG News: @राहुल जैन। प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती का मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम ने सख्त हिदायत दी है कि यह तय किया जाए कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती न हो रही हो।