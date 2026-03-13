Couple Arrested With Ganja: रायपुर स्टेशन में प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार, बैग से 6 लाख का गांजा बरामद

इसके बाद गुढ़ियारी पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की संयुक्त टीम ने बताए गए हुलिये के आधार पर संदिग्ध महिला और पुरुष को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम राजेंद्र प्रसाद और हेमलता कैवर्त्य बताया। जब पुलिस ने उनके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें गांजा भरा हुआ मिला। कड़ी पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे एक-दूसरे के प्रेमी-प्रेमिका हैं और गांजा ओडिशा के खरियार रोड से लाकर उत्तरप्रदेश के प्रयागराज ले जाने की योजना बना रहे थे।