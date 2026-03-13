Raipur News: रायपुर की इस्पात कंपनी का कैशियर लापता, दो दिन से नहीं मिल रहा कोई सुराग

पुलिस के मुताबिक आमापारा निवासी जे प्रकाश साल्वे क्रिस्टल आर्केड स्थित इस्पात कंपनी में काम करते थे। बुधवार सुबह वे ऑफिस पहुंचे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे वहां से निकले। इसके बाद से वे देर शाम तक घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने उन्हें कॉल किया। उनका मोबाइल नंबर बंद मिला। आसपास उनकी तलाश की गई। नहीं मिलने पर आजाद चौक थाने में सूचना दी गई।