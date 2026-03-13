CG News: रायपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, 95 करोड़ की लागत से होगा तैयार

मंत्री ने बताया कि रायपुर में मध्य भारत के सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के लिए 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोगशाला के शुरू होने से राज्य को दिल्ली जैसे महानगरों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी एवं छत्तीसगढ़ के साथ अन्य सीमावर्ती राज्यों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं मिल सकेेंगी। उन्होंने कहा, प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियोें- कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।