CG Opium Farming: अफीम की खेती को लेकर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम ने कहा सरकार का नया स्टार्टअप

CG Opium Farming: @राहुल जैन। अफीम की खेती को लेकर राज्य में सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सरकार के नए स्टार्टअप की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा, किसानों की आय दोगुनी आय नहीं, बल्कि सौ गुनी करने की रणनीति निकाली है। उन्होंने कहा, प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है, वो भी भाजपा से जुड़े लोग कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों ने पहले अफीम-डोडा को नहीं देखा था।