13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Opium Farming: अफीम की खेती को लेकर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम ने कहा सरकार का नया स्टार्टअप

CG Opium Farming: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में होने वाले सभी अपराधों के खिलाफ हमारी सरकार ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

image

राहुल जैन

Mar 13, 2026

CG Opium Farming: अफीम की खेती को लेकर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम ने कहा सरकार का नया स्टार्टअप

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Photo Patrika)

CG Opium Farming: @राहुल जैन। अफीम की खेती को लेकर राज्य में सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सरकार के नए स्टार्टअप की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा, किसानों की आय दोगुनी आय नहीं, बल्कि सौ गुनी करने की रणनीति निकाली है। उन्होंने कहा, प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है, वो भी भाजपा से जुड़े लोग कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों ने पहले अफीम-डोडा को नहीं देखा था।

अब नगरी, सिहावा तरफ भी अफीम की खेती की जानकारी मिली है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में होने वाले सभी अपराधों के खिलाफ हमारी सरकार ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। सभी जिलों में मामलों की जांच के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जनता ने बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन उन्होंने उस विश्वास के साथ घोर विश्वासघात करते हुए प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया और जमकर भ्रष्टाचार किया। इसी कारण आज कांग्रेस के नेताओं को किसी भी विषय पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 11:36 am

Published on:

13 Mar 2026 11:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Opium Farming: अफीम की खेती को लेकर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम ने कहा सरकार का नया स्टार्टअप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में 6 हजार से ज्यादा ई-चालान लंबित, 14 मार्च को अंतिम मौका

E-Challan भरने का आखिरी मौका 14 मार्च तक, नहीं भरा तो जब्त होंगी गाड़ियां, 6 हजार से ज्यादा ई-चालान लंबित(photo-patrika)
रायपुर

PM Kisan Samman Nidhi: किसानों के खाते में आज आएंगे 498.83 करोड़ रुपये, पीएम मोदी 22 वीं किस्त करेंगे जारी

PM Kisan Samman Nidhi: किसानों के खाते में आज आएंगे 498.83 करोड़ रुपये, पीएम मोदी 22 वीं किस्त करेंगे जारी
रायपुर

Couple Arrested With Ganja: रायपुर स्टेशन में प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार, बैग से 6 लाख का गांजा बरामद

6 लाख का गांजा जब्त (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: अफीम की खेती को लेकर सीएम का कड़ा रुख, सभी कलेक्टरों से 15 दिन में मांगी सर्वे रिपोर्ट

CG News: अफीम की खेती को लेकर सीएम का कड़ा रुख, सभी कलेक्टरों से 15 दिन में मांगी सर्वे रिपोर्ट
रायपुर

Raipur News: रायपुर की इस्पात कंपनी का कैशियर लापता, दो दिन से नहीं मिल रहा कोई सुराग

Raipur News: रायपुर की इस्पात कंपनी का कैशियर लापता, दो दिन से नहीं मिल रहा कोई सुराग
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.