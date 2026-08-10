Kanker Snake Bite Case: आधी रात हॉस्टल में घुसा जहरीला सांप, डसने से 3 छात्राओं की मौत, 3 की हालत गंभीर

एक साथ छह छात्राओं के सर्पदंश का शिकार होने और तीन की मौत के बाद छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हॉस्टल में जहरीला सांप किस रास्ते से अंदर पहुंचा और उसे रोकने के लिए वहां किस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है। घटना के बाद प्रशासन भी मामले की जानकारी जुटा रहा है। छात्रावास में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति और घटना के कारणों की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।