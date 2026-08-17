कांकेर में बनेगा 4 हजार दर्शक क्षमता वाला बहुउद्देश्यीय स्टेडियम, निर्माण के लिए 7.60 करोड़ रुपए मंजूर

Multipurpose Stadium: कांकेर जिले में खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल की गई है। जिला मुख्यालय कांकेर में 4000 दर्शक क्षमता वाले जिला स्तरीय बहुउद्देश्यीय स्टेडियम के निर्माण के लिए राज्य शासन ने 7 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। यह स्टेडियम क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत सिंगारभाट स्टेडियम की चिन्हित भूमि पर बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। नए स्टेडियम के निर्माण से कांकेर जिले में खिलाड़ियों को बेहतर खेल अधोसंरचना उपलब्ध होने की उम्मीद है।