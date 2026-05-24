‘पैसा बोलता है’ गाने पर अनोखा विरोध प्रदर्शन, BJP सभापति ने CMO पर लगाए 30% कमीशन के आरोप, मचा बवाल

BJP Leader Protest Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत में कथित कमीशनखोरी को लेकर सियासी और प्रशासनिक पारा चढ़ गया है। नगर पंचायत की भाजपा समर्थित सभापति विनीता कोठारी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) यशवंत वर्मा के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सभापति का दावा है कि पार्षद निधि जारी करने के बदले उनसे 30 प्रतिशत कमीशन की मांग की गई है। कमीशन न देने पर पिछले एक साल से विकास राशि को रोककर रखा गया है, जिससे वार्डों के काम ठप पड़े हैं।