IPL सट्टा रैकेट का पर्दाफाश! होटल के पास चल रहा था पूरा खेल, नाबालिग सहित 7 गिरफ्तार

IPL Betting Scam: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई “उजियारा अभियान” के तहत सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने की। पुलिस को लंबे समय से इस नेटवर्क के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य जिले में ऑनलाइन सट्टा और अवैध जुआ गतिविधियों पर सख्त रोक लगाना है।