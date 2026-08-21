UPSC Mains 2026: आज से शुरू मेन्स परीक्षा! रायपुर में 185 अभ्यर्थी होंगे शामिल, फेस आइडेंटिफिकेशन से एंट्री

UPSC Mains 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विस मेन्स परीक्षा 2026 आज से शुरू हो रही है। रायपुर में परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजधानी में इस परीक्षा के लिए कुल 185 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को निर्धारित केंद्र पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए फेस आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और परीक्षा संचालन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।