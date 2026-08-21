IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 9 IFS अफसरों के तबादले, देखें पूरी List

IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल(photo-patrika)
IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ में भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने वन विभाग में पदस्थ 9 IFS अधिकारियों का तबादला किया है। तबादला आदेश के बाद कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है और उन्हें नई जगह पदस्थ किया गया है।
जारी तबादला आदेश के तहत राज्य के कई वन मंडलों में मंडलाधिकारी (DFO) की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अधिकारियों को नई पदस्थापना के साथ संबंधित वन मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल का असर वन विभाग के प्रशासनिक कामकाज पर भी देखने को मिलेगा।
तबादला सूची में शामिल अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा।
वन विभाग में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब अधिकारियों की नई पोस्टिंग को लेकर जानकारी सामने आ गई है। 9 IFS अधिकारियों के तबादले की पूरी सूची में अधिकारी का नाम, पुरानी पदस्थापना और नई जिम्मेदारी दी गई है। नीचे देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग