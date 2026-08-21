IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 9 IFS अफसरों के तबादले, देखें पूरी List

IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ में भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने वन विभाग में पदस्थ 9 IFS अधिकारियों का तबादला किया है। तबादला आदेश के बाद कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है और उन्हें नई जगह पदस्थ किया गया है।