Blue Water Drowning: रायपुर के ब्लू वाटर में डूबा युवक, दोस्तों से लगाई शर्त पड़ी भारी, SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना के बाद सामने आए वीडियो में आदिल खान और तौफीक को पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। दोनों ब्लू वाटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो में दोनों कुछ दूरी तक साथ-साथ तैरते दिखाई देते हैं। इसके बाद अचानक आदिल गहरे पानी की ओर चला जाता है और पानी में नजर आना बंद हो जाता है। वहीं उसका दोस्त तौफीक किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आता है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आदिल के डूबने के बाद दोस्तों ने आसपास उसकी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पानी काफी गहरा होने के कारण उसे खोज पाना संभव नहीं हुआ।