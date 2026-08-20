Blue Water Drowning: रायपुर के ब्लू वाटर में डूबा युवक, दोस्तों से लगाई शर्त पड़ी भारी, SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

रायपुर के ब्लू वाटर में डूबा युवक (Photo Patrika)
Water Drowning: रायपुर के माना थाना क्षेत्र के नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर में बुधवार शाम बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे 24 वर्षीय युवक ने तैरकर पानी के दूसरी तरफ जाने की शर्त लगाई, लेकिन गहरे पानी में पहुंचते ही वह डूब गया। घटना का LIVE वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक को पानी में तैरते देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। गुरुवार सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चल सका है।
जानकारी के मुताबिक, मौदहापारा निवासी आदिल खान, पिता नासिर खान, बुधवार शाम अपने तीन दोस्तों के साथ नकटी गांव स्थित ब्लू वाटर घूमने पहुंचा था। दोस्तों के बीच घूमने और मौज-मस्ती के दौरान पानी में तैरने की बात हुई। इसी दौरान एक तरफ से दूसरी तरफ तैरकर जाने को लेकर दोस्तों के बीच शर्त लग गई। बताया जा रहा है कि आदिल और उसका एक दोस्त तौफीक पानी में उतर गए। दोनों तैरते हुए ब्लू वाटर के बीच की ओर जाने लगे। शुरुआत में दोनों आसानी से तैरते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन जैसे-जैसे वे गहरे पानी की ओर पहुंचे, स्थिति बिगड़ गई।
घटना की जानकारी मिलते ही माना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और युवक की तलाश के लिए SDRF टीम से संपर्क किया। कुछ ही समय बाद SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी की। हालांकि, शाम ढलने और अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी परेशानी सामने आई। इसके अलावा ब्लू वाटर में पानी की गहराई अधिक होने की वजह से रात में युवक की तलाश करना जोखिम भरा था। ऐसे में रात के समय रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया।
रात में सर्च ऑपरेशन रोकने के बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर SDRF की टीम ने युवक की तलाश शुरू की। टीम पानी के भीतर संभावित स्थानों पर सर्च कर रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल युवक का पता नहीं चल सका है। परिवार के लोगों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। युवक के मिलने की उम्मीद में रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है।
ब्लू वाटर जैसे गहरे जलाशयों में बिना सुरक्षा इंतजाम के उतरना बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर तैराकी के दौरान पानी की गहराई, अंदर मौजूद गड्ढों और अचानक बदलते जलस्तर का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऐसे स्थानों पर दोस्तों के बीच लगी छोटी-सी शर्त भी जानलेवा साबित हो सकती है। आदिल के मामले में भी दोस्तों के बीच लगी तैरकर दूसरी तरफ जाने की शर्त के बाद युवक गहरे पानी में चला गया। हादसे के बाद अब परिवार और परिचितों में चिंता का माहौल है। पुलिस और SDRF की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है।
घटना के बाद सामने आए वीडियो में आदिल खान और तौफीक को पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। दोनों ब्लू वाटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो में दोनों कुछ दूरी तक साथ-साथ तैरते दिखाई देते हैं। इसके बाद अचानक आदिल गहरे पानी की ओर चला जाता है और पानी में नजर आना बंद हो जाता है। वहीं उसका दोस्त तौफीक किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आता है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आदिल के डूबने के बाद दोस्तों ने आसपास उसकी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पानी काफी गहरा होने के कारण उसे खोज पाना संभव नहीं हुआ।
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