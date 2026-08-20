जगन्नाथ यात्रा से लेकर प्रवासियों तक… रायपुर की पहचान में घुली देशभर की संस्कृतियां, जानें कैसे बदला शहर का सामाजिक स्वरूप

रायपुर की पहचान में घुली देशभर की संस्कृतियां (फोटो सोर्स- AI)
रायपुर@ ताबीर हुसैन। Sadbhavana Diwas 2026: रायपुर को अक्सर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन शहर की पहचान इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। सदियों के इतिहास में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों, उनकी भाषाओं, खान-पान, परंपराओं और सामाजिक संस्कारों ने रायपुर के सांस्कृतिक स्वरूप में अपनी छाप छोड़ी। यही वजह है कि आज रायपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों के मेल का जीवंत उदाहरण नजर आता है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग