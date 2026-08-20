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Patrika Special News

Save Aravali Hills : अरावली के नीचे सोना-तांबा-जस्ता, ऊपर पानी-जंगल, किसे बचाएगा राजस्थान?

Save Aravali Hills : चार राज्यों में फैली अरावली पर्वतमाला का करीब 80 फीसदी हिस्सा राजस्थान के 20 जिलों में है। यहां 9,244 खानों से सालाना 6,830 करोड़ रुपये की आय होती है और करीब 200 मिलियन टन खनिज निकाला जाता है। सवाल खनन रोकने का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि कहां पहाड़ बचें और कहां नियंत्रित दोहन हो। इस बारे में पढ़िए सुनील सिंह सिसोदिया की विस्तृत रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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सुनील सिंह सिसोदिया

Aug 20, 2026

Aravali Hills Save Aravali Hills

अरावली राजस्थान के 20 जिलों में फैला हुआ है। (Photo: Rajasthan Patrika)

Save Aravali Hills : एक तरफ करीब 700 किलोमीटर लंबी अरावली की पहाड़ियां हैं, जिन पर राजस्थान के पानी, जंगल और जैव विविधता का बड़ा सवाल टिका है। दूसरी तरफ इन्हीं पहाड़ियों के नीचे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, यूरेनियम, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों के भंडार है। ऊपर पर्यावरण है और नीचे ऐसा खजाना, जिसकी जरूरत उद्योग से लेकर देश की रणनीतिक जरूरतों तक जुड़ी है। बीच में राजस्थान है, और इसी वजह से अरावली का मौजूदा विवाद सिर्फ पहाड़ और खनन का विवाद नहीं रह गया है।

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