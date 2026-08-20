Save Aravali Hills : अरावली के नीचे सोना-तांबा-जस्ता, ऊपर पानी-जंगल, किसे बचाएगा राजस्थान?

Save Aravali Hills : एक तरफ करीब 700 किलोमीटर लंबी अरावली की पहाड़ियां हैं, जिन पर राजस्थान के पानी, जंगल और जैव विविधता का बड़ा सवाल टिका है। दूसरी तरफ इन्हीं पहाड़ियों के नीचे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, यूरेनियम, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों के भंडार है। ऊपर पर्यावरण है और नीचे ऐसा खजाना, जिसकी जरूरत उद्योग से लेकर देश की रणनीतिक जरूरतों तक जुड़ी है। बीच में राजस्थान है, और इसी वजह से अरावली का मौजूदा विवाद सिर्फ पहाड़ और खनन का विवाद नहीं रह गया है।