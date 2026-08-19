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Cancer Research in Chhattisgarh: कैंसर दवा को ज्यादा असरदार बनाएगा खास हाइड्रोजेल, रूंगटा यूनिवर्सिटी के शोध में सामने आया बड़ा नतीजा

Skin Cancer Treatment: रूंगटा यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने चिटोसान से खास हाइड्रोजेल तैयार किया है, जो 5-FU कैंसर दवा का असर बढ़ाने में मदद कर सकता है।
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भिलाई

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Love Sonkar

Aug 19, 2026

Cancer Research in Chhattisgarh

रूंगटा यूनिवर्सिटी (Photo Patrika)

Cancer Research: त्वचा कैंसर की दवा को सीधे प्रभावित हिस्से तक पहुंचाने की दिशा में रूंगटा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मेसी के शोधकर्ताओं ने चिटोसान से हाइड्रोजेल तैयार किया है। इसमें त्वचा कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 5-फ्लुओरोयूरेसिल (5-एफयू) दवा को शामिल किया गया। प्रयोगशाला में त्वचा कैंसर की कोशिकाओं पर हुए परीक्षण में हाइड्रोजेल ने सामान्य 5-एफयू की तुलना में बेहतर कैंसररोधी प्रभाव दिखाया।

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